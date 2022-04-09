Cüce keçisini internetten satmak isterken 'hayvan tacizcisi' oldu! Tepkiler peş peşe geldi: Hayvan tecavüzü pazarlıyor





YANLIŞ ANLATIM TEPKİ ÇEKTİ

Keçilerini satmak isterken yaşananlardan şaşırdığını dile getiren Bilal Demir, iş stresini atmak için inek, keçi, tavuk beslediğini anlattı. Ahırında 2 inek, 20 koyun, 4'ü yavru olmak üzere 9 cüce keçi bulunduğundan bahseden Demir, "Küçük keçileri cüce keçi diye adlandırdık. Cüce keçilerden bazılarını aşırı hareketli ve ses çıkarmasından dolayı satmaya karar verdim. Yeğenime, 'İnternette ilan verelim, birkaç tanesini satalım' dedim. O da ilanın dikkat çekmesi için yazdıklarında anlatım hatası yapmasından dolayı tepki aldı. Bir kelime yazmış, bu kelime de hayvan hakları derneğinin dikkatini çekmiş. Sosyal medyada gündem olduk. Hakkımızda şikayet yapılmış. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Hayvanları kontrol ettiler, tutanak tutuldu. Böyle talihsiz bir olay yaşadık" diye konuştu.