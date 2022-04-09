Cüce keçisini internetten satmak isterken 'hayvan tacizcisi' oldu! Tepkiler peş peşe geldi: Hayvan tecavüzü pazarlıyor

'Keçilerin cinsel istismar amacıyla kiralandığı' şüphesiyle hakkında yapılan şikayet üzerine Demir'in ahırındaki keçiler incelendi. İstismar bulgusuna rastlanmadığına dair hazırlanan tutanakta ise ilan başlığında yazılanın yanlış anlaşıldığı görüşü belirtildi.
Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde oturan Bilal Demir, birkaç yıl önce hobi amacıyla tavuk, inek, koyun ve cüce keçi beslemeye başladı. Şimdilerde hayvanlarının sayısını azaltmayı düşünen Demir, gürültü yapmaları ve hareketli olmaları nedeniyle keçilerini satmaya karar verip, yeğeninin yardımıyla internet sitesinde ilan oluşturdu.