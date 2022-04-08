'Midyeci Ahmet'te marka savaşı! Eski eşi Deniz Çelebi haricinde 3 kişi daha...

İKİ BAŞVURUYA OLUMSUZ YANIT

TPE kayıtlarına göre, 'Midyeci Ahmet' markası için Ahmet Çiçek dışında üç başvuru daha oldu. Ancak bu başvurulardan ikisi reddedildi; biri kabul edildi. Kayıtlara göre Ahmet Akalın 'Ma Meşhur Midyeci Ahmet' markası için 27 Kasım 2020'de Kurum'a başvurdu. Gelen itirazlarla birlikte yapılan inceleme sonrası söz konusu başvuru reddedildi.