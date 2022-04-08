'Midyeci Ahmet'te marka savaşı! Eski eşi Deniz Çelebi haricinde 3 kişi daha...

Seyyar tezgâhla başladığı midye işini, eski eşi Deniz Çelebi'nin desteği ile kurdukları Beşiktaş'taki şube ile güçlü bir konuma taşıyan Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' markası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) 20'yi aşkın başvuruda bulundu. 'Midyeci Ahmet' markasını kahveden, tozşekere, yiyecekten, makarnaya, pastadan çikolataya değin onlarca ürün için tescil ettiren Ahmet Çiçek bu süreçte, farklı kişilerin marka tescil başvurularına karşı da deyim yerindeyse gözünü dört açtı.
İKİ BAŞVURUYA OLUMSUZ YANIT
TPE kayıtlarına göre, 'Midyeci Ahmet' markası için Ahmet Çiçek dışında üç başvuru daha oldu. Ancak bu başvurulardan ikisi reddedildi; biri kabul edildi. Kayıtlara göre Ahmet Akalın 'Ma Meşhur Midyeci Ahmet' markası için 27 Kasım 2020'de Kurum'a başvurdu. Gelen itirazlarla birlikte yapılan inceleme sonrası söz konusu başvuru reddedildi.
Benzer bir başvurunun sahibi bu kez Ankara'da bulunan VG EOS Turizm şirketi oldu. Cemil C. ve Volkan G.'nin ortak olduğu şirket 23 Ocak 2018'de 'VG Midyeci Ahmet Abi' markasının tescili için başvuruda bulundu. Başvuruya gelen itirazları da değerlendiren Kurum, Ekim 2018'de, başvurunun reddedildiğini açıkladı.