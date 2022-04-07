Nöbete gitmeyince fark edildi! Bekçi ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Baklan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Ercan Akbaş, sabah başlayan nöbetine gelmeyince arkadaşları şüphelendi. Defalarca telefonla aradıkları mesai arkadaşlarına ulaşamayan meslektaşları, Ercan Akbaş'ın evine gitti. Kapının açılmaması ve içeriden telefon sesi gelmesi üzerine Akbaş'ın hayatından endişe eden meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.