Kültür Park’ta gençleştirme operasyonu

Bursa'da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya hazırlanıyor. Zaman içinde ihtiyaçlara göre yapılan bazı düzenlemeler parkı estetik görüntüden uzaklaştırırken, otopark yetersizliği, park içindeki araç trafiği, yaya yolları, aydınlatmalar ve yıpranan kent mobilyaları gibi sorunlara anlık değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Kültür Park'ı bütüncül bir planla ele almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak aklı devreye alarak Kültür Park'ta faaliyet gösteren işletme yetkilileri, üniversitelerin ilgili birimlerinde eğitim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yine vatandaş beklenti, şikayet ve önerilerinin tespiti için de herkese açık bir anket çalışması yapıldı. Hem atölye çalışmaları hem de anketten çıkan sonuçlar harmanlanarak, Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.

DOĞAL DOKU GÜÇLENİYOR

Konsept projeyi hazırlayan Mimar Ömer Selçuk Baz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda projenin detaylarını konunun tarafları ile paylaştı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra parktaki işletme sahipleri, atölye çalışmalarına katılan üniversiteli gençler, ilgili akademik odaların temsilcileri, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Proje çalışmasında doğal dokunun güçlendirilmesini merkeze alarak çalıştıklarını ifade eden Mimar Ömer Selçuk Baz, yapısal kullanımı yüzde 30 azaltmayı, yaya bisiklet yollarını yüzde 65 artırmayı, araç yollarını yüzde 70 azaltmayı, otopark kapasitesini yüzde 10 artırmayı ve su öğesini de yüzde 15 artırmayı ön gördüklerini ifade etti.