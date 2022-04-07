Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Örgütün bu şekilde son 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 26 milyon TL'lik işlem hacmi varlığı belirlendi.

Çalışmaların ardından 4 nisanda Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, pos makineleri ve çek-senet ile tapu belgesine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.