Bakan Kurum duyurdu! Sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü





'TÜM GÜCÜMÜZLE YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Atık toplayıcılarının, mesleki statü ve itibarlarını artıracaklarını söyleyen Murat Kurum, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer Hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz, emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir. Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin, mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz. Devletin görevi, sizlerin sağlığını korumaktır, koruyacağız. Toplumda saygınlığınızı artırmaktır, artıracağız. Biz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak sizlerin yanında olduk. Bundan sonra da tüm gücünüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.