Ahmet Çiçek (Midyeci Ahmet) ağlaya ağlaya dert yandı: "Ne istedilerse verdim, yardımcım kurşunlandı"

Türkiye'nin Midyeci Ahmet ismiyle tanıdığı Ahmet Çiçek, mekan üstüne mekan açtı. Ancak 4 ay önce eşinden boşandı. İstanbul Beşiktaş'taki ilk şubesini eşi Deniz Çelebi'ye bıraktı. Boşanmadan 9 gün sonra dükkanın karşısına yeni bir şube açtı.



Sosyal medyadan "Beşiktaş şubesiyle ilişkimiz kalmamıştır" paylaşımı yaptı! Gelen tepkiler üzerine dün Instagram'dan video paylaştı. Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı:



Şirketi birlikte kurduk. Ailesi de bizimle çalışmaya başladı. Para, imza işleri Deniz'in kardeşlerindeydi. Pandemide işlerim bozuldu. Deniz ve ailesi de batarım diye plan yapmış. Ayrılmaya karar verdik. En çok kazandıran Beşiktaş şubesini istediler. Kabul ettim. Ancak şubenin satma ve ortak alma hakkını vermedim. Çocuklarımın hakkını korumak istedim. Şirket için kolyesini verdiğini söylüyor. O şubede benim yaşanmamış bir çocukluğum, tacize uğramış bir çocukluğum, yaşanmamış bir gençliğim var. Şimdi beni tehdit ediyorlar. Yardımcıma 6 el mermi sıktılar. Yüreğiniz varsa kendiniz gelin! Sizden korkan sizden beter olsun!