SON DAKİKA! Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı! Suriye'den gelecek vaziyet alın! Bahar yağışları da geliyor! 6 Nisan hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir