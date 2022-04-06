Şarkıcı Sibel Alaş'ın Ramazan davulu rahatsızlığı: Dinlemek zorunda mıyım?

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.