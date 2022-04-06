Şarkıcı Sibel Alaş'ın Ramazan davulu rahatsızlığı: Dinlemek zorunda mıyım?

Şarkılarıyla 90'lı yılların tanınan isimlerinden olan Sibel Alaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayında davul çalınmasından rahatsız olduğunu belirterek "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" dedi. Alaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken şarkıcıya tepkiler yağdı.
Adam, Fem ve Bende Hüküm Sür gibi şarkılarıyla bilinen Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.