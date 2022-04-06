Kovid-19 yoğun bakımları kapanıyor! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi servisinde tek hasta kaldı

Demirkıran, "Dünyada da böyle oldu. Elektif dediğimiz planlı ameliyatlar ertelendi. Onlar beklemeye alındı. Acil hastalar dışında yoğun bakıma yatışlar durduruldu bir süre. Eve kapanma döneminde dışarı çıkışlar, hareketlilik azaldığı için, trafik kazaları bile azaldı ve onların yoğun bakım ihtiyacı da azalmış oldu. Biz de diğer hastanelerde olduğu gibi bir bölümümüzü Kovid dışı hastalara, bir bölümü de Kovid hastalarına ayırmıştık. Kovid dışı yoğun bakımımız yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı. İhtiyacı olan hastalarımızı normal yoğun bakıma alabilmek için de Kovid azalmasından da yararlanarak tekrar bu ünitemizi de normal yoğun bakıma çeviriyoruz. Şu anda bu boş gördüğünüz yataklar, bugün itibarıyla diğer hastalarla dolacak. Şu anda (ameliyat için) sırada bekleyen 8 hastamız, biraz sonra bu yataklara gelmiş olacak. Kovid için ise daha küçük bir yoğun bakım ünitesini aktif tutacağız. Hastalar oldukça, orada bakmaya devam edeceğiz. Çok ilerlememiş kanser hastaları beklemeye alınmıştı pandemi döneminde. Şimdi onların operasyonları gerçekleşecek. Ayrıca çeşitli yandaş hastalıkları olan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı doğabilecek kritik durumdaki hastalar var. Pandemi hastaları bitmeye başladıkça, travma hastaları, kafa travmaları, trafik kazası, yaygın vücut travmaları gibi hastalar artmaya başladı. Pandemide yoğun bakımda olmayan bu hastaları tekrar yatırmaya başladık. Yoğun bakımların yatak sorunu, hiç bitmeyen bir sorun. Bunu ancak yaşayanlar bilir ve yoğun bakımın önemine dair pandemiden önce belki de bu kadar farkındalık yoktu. Pandemi, yoğun bakımın öneminin ortaya çıkmasını sağladı" şeklinde konuştu.

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