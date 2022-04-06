Kovid-19 yoğun bakımları kapanıyor! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi servisinde tek hasta kaldı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Birçok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz" derken Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde ise bu hafta itibarıyla sadece bir Kovid hastası kaldı.
Türkiye, Kovid yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana belki de ilk kez en dip noktayı gördü. Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Kovid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Kovid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlatarak, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Kovid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" dedi. Kendi kliniklerinde de bir tane kritik durumdaki Kovid hastası kaldığına işaret eden Prof. Dr. Demirkıran, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.
"KOVİD'E AYRILAN YOĞUN BAKIMLAR TEK TEK KAPATILIYOR"
Prof. Dr. Demirkıran, geçen yıl bu aylarda yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görüldüğüne işaret ederek, "Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Kovid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar da gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. Biz çok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz" dedi.