Deprem ve fay hattıyla ilgili flaş açıklama: Fay tespit edilmeyen yerlerde de depremler olmakta

Türkiye'de çok aktif fayların olduğunu belirten Doç. Dr. Irmak, "Türkiye, Alp- Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almakta. Buradaki tektonik hareketler sonucunda da çok aktif faylarımız var. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı bunlardan biri. Bu fay sistemlerinin ve tektonik hareketlerin geliştirmiş olduğu başka aktif faylar da var. Bu faylar zaman zaman yıkıcı depremlere yol açmakta. Bunun dışında Türkiye geneline baktığımızda aktif olarak tespit edilmemiş fayların bulunduğu yerlerde de depremler olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.