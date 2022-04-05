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    • Yaşam
    • 05.04.2022 15:05
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    • 05.04.2022 15:05
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    Son dakika: Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada sürücü tutuklandı! Kaza anı kamerada

    Son dakika haberi... Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, tutuklandı. Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.

    Ünlü gazeteci ölüme böyle gitti

    Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı.

    Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalkam ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yüksel Çalkam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



        KAZA ANI KAMERADA
        Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun sağından giden Gerz'in kullandığı motosiklete soldan o tarafa geçmek isteyen otomobilin çarptığı görülüyor.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada sürücü tutuklandı! Kaza anı kamerada
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