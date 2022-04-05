'Evim' ismini taşıyan şirketler 47 bin 389 kişiyi mağdur etti!

Küçük birikimlerle ev veya otomobil sahibi olmak isteyen aileler, 'evim' isimli tasarruf şirketleri tarafından mağdur edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz yıl temmuz ayında 21 şirketi tasfiye etti. Şirketlerin varlıkları ve denetimi TMSF'ye geçti. Binlerce aileyi mağdur eden şirketlerin mal varlığı herkesi şoke etti! Şirket sahiplerinin ailelerden topladığı paralarla çok sayıda lüks otomobil aldıkları belirlendi! Tasfiye edilen şirketlerden Hedefevim ve Finansevim'e ait toplam 37 aracın elden çıkartılmasına karar verildi. Aralarında Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley ve Ferrari'nin olduğu araçların toplam değeri ise 28 milyon lirayı geçti!
SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?
Evim sistemi şöyle işliyor: Birikimi olan, bankadan kredi çekmek istemeyen kişiler sisteme üye oluyor. Yatırdıkları paralarla hak sahiplerine ev veya otomobili alınıyor. Evini-arabasını alan kişi ödeme yapmaya devam ediyor. Böylece sisteme yeni giren kişinin de ev sahibi olmasına katkı sağlıyor.
Hedefevim'in sahibi Muhammed Aydın, mağdurlardan topladığı paraları lüks araçlara yatırdı. Aldığı lüks arabasına ismine özel plaka yaptırdı.