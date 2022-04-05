'Evim' ismini taşıyan şirketler 47 bin 389 kişiyi mağdur etti!

Küçük birikimlerle ev veya otomobil sahibi olmak isteyen aileler, 'evim' isimli tasarruf şirketleri tarafından mağdur edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz yıl temmuz ayında 21 şirketi tasfiye etti. Şirketlerin varlıkları ve denetimi TMSF'ye geçti. Binlerce aileyi mağdur eden şirketlerin mal varlığı herkesi şoke etti! Şirket sahiplerinin ailelerden topladığı paralarla çok sayıda lüks otomobil aldıkları belirlendi! Tasfiye edilen şirketlerden Hedefevim ve Finansevim'e ait toplam 37 aracın elden çıkartılmasına karar verildi. Aralarında Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley ve Ferrari'nin olduğu araçların toplam değeri ise 28 milyon lirayı geçti!