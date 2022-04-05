Doktor Zeynep Erdoğan cinayetinde istenen ceza belli oldu! Katil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapsi istendi

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'Eşi kasten öldürmek', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama suçlarından' ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MAKTULÜN TELEFONUNDAN MESAJ ATMIŞ
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Mehmet Erdoğan, olay günü evde bulunan Zeynep Erdoğan'ın ilk eşinden olan oğlu A.A., maktulün annesi Songül, babası Atilla Öğretici ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktul Zeynep Erdoğan'ın doktor arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, olaydan önce sanıkla arkadaşı Zeynep Erdoğan'ın arasının bozuk olduğunu, sanığın Erdoğan'dan sürekli para aldığını ve geri ödemediğini belirtti. Zeynep Erdoğan'ın sanıktan kurtulmaya çalıştığını ve boşanma davası açtığını söyleyen tanık, "9 Mayıs günü Zeynep'e anneler günü için mesaj attım. Karşılığında da bana anneler günümü kutlayan mesaj gönderdi. Ancak aynı akşam teyzesinin kızı arayarak Zeynep'in öldüğünü söyledi. Mesajı sanığın Zeynep'i öldürdükten sonra onun telefonundan attığını öğrendim" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
SAbah'ta yer alan habere göre, Tanık ifadesine karşı tarafların beyanları alındıktan sonra mahkeme esas hakkında mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, sanığın eşi Zeynep Erdoğan'ı tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da delilleri yok etmek için Erdoğan'ın oğlu A.A'nın başına sert bir cisimle vurarak beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu, baygın halde iken domuz bağı ile bağlayarak evin bodrum katına kilitleyerek kaçtığını, bu nedenle sanığın, 'Eşi kasten öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Hürriyetten yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.