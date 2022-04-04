Turkuvaz Medya’da Ramazan coşkusu! Vatandaşlar akın etti

Programda Nihat Hatipoğlu stüdyoda yer alan ve Rusya, Bulgaristan ve dünyanın çeşitli noktalarından yayına bağlanan olan izleyicilerin sorularını da yanıtladı. İzleyiciler, Nihat Hoca'yı çok sevdiklerini ve Ramazan boyunca sahur ve iftar yemeği verecek Turkuvaz Medya Merkezi'ne teşekkürlerini dile getirdi. İzleyiciler şunları ifade etti:







Berivan Karadeniz, Sıdıka Dikbayır, Zeynep Taştan, Zeynep Sıla Akınsoy (20): İstanbul'da üniversite öğrencisiyiz. Ailemizden uzaktayız, oruç tutuyoruz. Burada hem çok sevdiğimiz Nihat Hoca'yı canlı izlemek istedik, hem de Turkuvaz Medya'da çok güzel iftar ve sahur yemeği verildiğini öğrenince burada kalabalık orucumuzu açalım, sahur yapalım istedik.