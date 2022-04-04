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    • Yaşam
    • 04.04.2022 12:55
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    • 04.04.2022 13:11
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    Kontrolden çıktı traktöre çarptı! Isparta'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Hız ibresi 200'de takılı kaldı

    Son dakika haberine göre Isparta'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç park halindeki traktöre çarptı. Aracın sürücüsü ağrı yaralanırken, hurdaya dönen otomobilin hız ibresinin 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

    Ortalık savaş alanına döndü! Hız ibresi 200’de takılı kaldı

    Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki traktöre çarptı, kazada sürücü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin hız ibresi 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



    Olay, Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesi Hüyüklü Kasabası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Ali Mete Ç. 32 GB 638 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan 32 YS 527 plakalı traktöre sonrasında 32 HH 146 plakalı bir otomobil ve bir akülü motosiklete çarptı.

    Kazada sürücü Ali Mete Ç. hurdaya dönen otomobilinin içinde ağır yaralandı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin Ali Mete Çaylı'ya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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