Kontrolden çıktı traktöre çarptı! Isparta'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Hız ibresi 200'de takılı kaldı





Olay, Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesi Hüyüklü Kasabası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Ali Mete Ç. 32 GB 638 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan 32 YS 527 plakalı traktöre sonrasında 32 HH 146 plakalı bir otomobil ve bir akülü motosiklete çarptı.