İstanbul'da sokak ortasında kız kardeşine dehşeti yaşattı! Üstünde sopayı kırdı bayıltana kadar dövdü





ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, SOPAYI ÜZERİNDE KIRIP KADINI BAYILTTI

Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.