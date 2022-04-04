Günlük 2 bin lira kazanıyor! Unutulmaya yüz tutan koyun kırkma işini yaparak geçimini sürdürüyor

Hüseyin Gültekin, uzun yıllardır Kumluca ve Elmalı ilçelerinde koyun kırkarak, evine ekmek götürüyor. Gültekin, mesleğinin son temsilcileri arasında yer alıyor. Hayvancılıkla uğraşan bir aileden yetişen Gültekin, küçük yaşta öğrendiği koyun kırkmayı meslek edindi. Hayvancılık ve tarım yapan Gültekin, kış aylarında serada üretim, yaz aylarında da koyun kırkma işi yapıyor. Bir koyunu 25 liraya kırkan Gültekin, günlük 80 koyun kırkabiliyor.
adı verilen kesim makası ile kırkma yaptıklarını dile getiren ve kendilerine 'koyun berberi' de denildiğini söyleyen Gültekin, 2000 yılından itibaren elektrikli kırkım makinesi kullandığını belirtti. Gültekin, elektrikli kırkım makinesinin işini kolaylaştırdığını anlattı. Küçüklüğünde ailesinin hayvanlarına baktığını belirten Hüseyin Gültekin, 30 yıldır koyun kırktığını söyledi.