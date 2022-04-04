Ellerinde büyüdü 40 yıl sonra soydu! Sütlaçla bayılttığı çifte kabus oldu! Battaniye içinde çıktı

40 YIL SONRA ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıkları şokun etkisinden henüz kurtulamayan Yaşar Bozkurt, "Tanıdık deyip de herkesi evinize almayın" diye uyarı yaptı. Kendilerini uyku ilacı vererek soyan Nurtem D'nin ailesiyle tanışıklıklarının 40 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Bozkurt, "40 sene önceden tanıyorum diyerek güvendim evime aldım, başıma neler geldi. Evimden kasamı soydu, ceplerimi kesip paralarımı çaldı. Bizi sütlaçla uyuttu. 'Kızım kutu sütlaçla pişirme, sütçüyü arayalım, taze süt getirsin' dedim ama dinlemedi. İlla 'Ben kendim pişireceğim' dedi. Biz televizyon seyrederken, gidip içerde hazırlayıp 3 tabak getirdi. Kendi yiyeceğine bolca tarçın koymuş, bizimkilere sorup azar azar koydu. 'Eline sağlık, güzel olmuş' deyip yedik. Sonra oturduğum yerde uyuyup kalmışım. Hanım karşı koltukta uyuyup kalmış. Kasadan bin 700 euro ve bin 500 TL, benim cebimden 910 lira ve hanımın çantasından da 220 lira ile 3 bin 500 liraya yeni aldığımız cep telefonunu çalıp gece 11.00'de evden çıkıp gitmiş. O gittikten sonra sabahleyin gelin geldi. Bizi ambulansla hastaneye götürmüşler. Hastanede 1 gün kaldık. Hastaneden çıktıktan sonra karakola gidip jandarmaya ifade verdik. Evdeki kameraları inceleyen jandarmalar, onun evden çıkışını falan görmüş" dedi.