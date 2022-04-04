Ellerinde büyüdü 40 yıl sonra soydu! Sütlaçla bayılttığı çifte kabus oldu! Battaniye içinde çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı verilerek uyutulduktan sonra soyuldu.
Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından 1700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D. gece evden ayrılarak kayıplara karıştı.
Sabah eve gelen gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kadın, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu İzmir'deki adresinde battaniyenin içerisine saklanmış vaziyette bulundu.