Çırağını caraskala bağlayıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını verdi

Konya'da E.A.Y. 2020 yılının Eylül ayında merkez Karatay ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan araç yedek parça satışı yapan Mehmet Coşar ve kardeşi Murat Coşar'a ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., ustasının istediği vidanın numarasını unutunca halk arasında 'calaskal' olarak bilinen palangaya bağlanıp, tavana asıl.
Pantolonu da aşağıya indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra aşağıya indirildi. E.A.Y.'nin gördüğü işkenceyi söylemesi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Murat Coşar ve ağabeyi Mehmet gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Coşar kardeşler soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Mahkeme 22 Şubat'ta kararını açıkladı. Kadın hakim olayda eziyet suçunun olmadığını, olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçunun oluştuğunu ifade etti. Mahkeme Coşar kardeşlere 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçundan etkin pişmanlık ve iyi hal hükümleri de uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.