Çırağını caraskala bağlayıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararla ilgili gerekçesini de açıkladı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Eziyet suçunun oluşabilmesi için mağdurun sanık tarafından sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan katılanın bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilemesinin gerektiği, somut olay değerlendirildiğinde sanıkların mağduru havaya kaldırdıktan sonra pantolonunu indirmesi dışında sistematik bir şekilde gerçekleştiğine dair başka bir eyleminin belirlenemediği, bu haliyle sanıkların üzerine atılı eziyet suçunun sübuta erdiğine ilişkin mahkumiyeti gerektirir nitelikte yeterli, kesin ve hür türlü şüpheden arındırılmış delil elde edilemediği ancak sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde mağdurun kulağını çekip, götürüp havaya kaldırdıkları ardından indirdikleri izah edilen gerekçe ile sabit olmakla sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemini sübuta erdirmişlerdir."