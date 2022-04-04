Annesinin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı! İşitme kaybı yaşayan kadın ağlayarak anlattı: Bu nasıl evlat neden büyüttük?

EVİ DE YAKTILAR

Yaşanan olaydan 2 gün önce bir başka oğulda evin alt katını ateşe verdi. Evde maddi hasar meydana gelirken, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Anne Yaşar "Evi Ümit diye bir oğlum var o alt katı yaktı.