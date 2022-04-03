Kastamonu'da kar suları çay kenarındaki elektrik direğini yıktı! 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Çayın kenarında bulunan bazı elektrik direkleri de yıkılırken, köyler elektriksiz kaldı. Bölgede dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı cep telefonuna anbean yansıdı. Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı. Sel sularından geçemeyen bir aracı çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların yardımıyla sel sularında mahsur kalan araç kurtarıldı.