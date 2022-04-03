İzmir'de korkunç son! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Burada tedaviye alınan Bakırcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Bakırcı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.