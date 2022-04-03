İzmir'de korkunç son! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Necati Bakırcı ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S. arasında sokakta tartışma çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., üzerinde bulunan bıçakla Bakırcı'ya saldırdı. Bakırcı göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Bakırcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.