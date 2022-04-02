İstanbul'da haraç vermeyen kişiye sıkılan kurşunlar yanlış kişiye isabet etti (Yaşam haberleri)

İstanbul Eminönü'nde cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mecnun Avuoğlu, kendisinden haraç isteyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan kaçmayı başaran Avuoğlu, bir işyerine girdi. O sırada, Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan genç, can verdi. Zanlılar kayıplara karıştı.

CANLI KANLI DEHŞET

Antalya'da K.E., eski sevgilisiyle görüşen kız arkadaşı Ş.G.'yi (21) tekme tokat dövdü. Yerlerde sürükledi, ayağıyla başına vurdu. E., bu anları 3 arkadaşına kaydettirip görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Şikayet üzerine E ve arkadaşları yakalandı.

VEFAT SAYISI 45'E DÜŞTÜ

Türkiye'de dün 265 bin 362 Covid- 19 testi yapıldı. 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.

BİR TALİHLİYE 503 BİN

10 bilen bir kişi, 503 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 154'er lira, 8 bilenler 255'er lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

PROF. SAHTEKAR

Bursa'da yaşayan Emre Nuri Korkut, 2018'de konuşma bozuklukları merkezi açtı. Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nde de kekemelik üzerine sertifika aldığını anlattı. Hastaların şikayeti üzerine yakalandı. Lise sezunu olduğu belinlenen Korkut, dün hakim karşısına çıktı. "Bu iş için de profesörlük gerekmez" savunması yaptı. 55 yıl hapis cezası aldı.

HAYALE DEĞİL GERÇEK

ABD'nin en prestijli okulu, dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yale Üniversitesi'nde Finans ve Yönetim müdürü Jamie Petrone, okulu 10 yıl boyunca tam 40 milyon dolar zarara uğrattı! Çaldığı elektronik eşyalar sayesinde Cadillac ve Range Rover'dan oluşan araç filosu kurdu, 4 ev satın aldı! FBI müfettişleri tarafından yakalandı. Tutuklandı.

VIP KAZA

Manisa'da kontrolden çıkan minibüs, kamyonetle çarpışıp takla attı. Yaralanan 4 kişiden biri ünlü şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan çıktı.

KASKLI CİNAYET

Beykoz'da bir kafede oturan vücutçu Nadir Öztan, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öztan, kurtarılamadı. Kask takıp motosikletle kaçan Mert A. ile Yunus B. kısa sürede yakalandı. İkisi de suç makinesi çıktı.

SİKKE BASKINI

İstanbul'da operasyon düzenlendi. Daha önce 3.1 milyon sterline satılan sikkelerden 2 adet ele geçirildi.

TANESİ 69 LİRA

Yeşil erik çıktı. 10'arlı paketlerde 690 TL'den satıldı.