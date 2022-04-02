Kuzeniyle yasak aşk yaşadı! Evlilik dışı doğan bebeğini fındık bahçesine gömmüştü! Davada karar verildi





KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ

Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm" dedi.

Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.