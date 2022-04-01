Suriyeli ve Türk kızlar birbirlerine girdi! Saç saça baş başa kavga kamerada

Kavga, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
Türk ve yabancı uyruklu genç kızların arasındaki kavgaya zaman zaman erkekler de karıştı.
Kavga araya girenler tarafından sona erdirildi. Çalıştığı iş yerinin önündeki kavganın sesini duyunca kapıya çıkıp ne olduğunu anlamak istediğini belirten Helin Avşar, "Olanları uzaktan izledim. 2 Suriyeli kız ile daha sonra 6-7 kişilik grubun birbirlerine saldırdığını gördüm" dedi.
KAVGAYI AYIRAN GENÇ KIZ: NEDEN KEDİ YAVRUSU
Kavga eden tarafları ayıran mağaza çalışanı Oya Güneş, bağırma sesleri üzerine dışarı çıkınca ortalığın karışmış olduğunu gördüğünü söyledi. Kavgaya müdahale eden kişilerden biri olduğunu belirten Güneş şunları anlattı: