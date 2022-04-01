🙏Sahur vakti ne zaman biter? Sahur imsakta mı başlar? 📌İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti, 2022 Ramazan imsakiyesi!

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar Sahur imsakta mı başlar? Sahur vakti ne zaman biter sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Her yıl heyecanla beklenen mübarek ayda 2022 yılı için ilk sahur ve iftar 2 Nisan tarihinde yapılacak. Saadece saatler kala oruç ibadetini yerine getirecek olanlar kendi illerinde sahur vaktini merak ediyor ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin sahur vakti haberimizde yer alıyor. 2022 Ramazan imsakiyesine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
ORUÇ İMSAKTA MI BAŞLAR?
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.