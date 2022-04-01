🙏Sahur vakti ne zaman biter? Sahur imsakta mı başlar? 📌İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti, 2022 Ramazan imsakiyesi!

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar Sahur imsakta mı başlar? Sahur vakti ne zaman biter sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Her yıl heyecanla beklenen mübarek ayda 2022 yılı için ilk sahur ve iftar 2 Nisan tarihinde yapılacak. Saadece saatler kala oruç ibadetini yerine getirecek olanlar kendi illerinde sahur vaktini merak ediyor ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin sahur vakti haberimizde yer alıyor. 2022 Ramazan imsakiyesine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.