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    • Yaşam
    • 02.04.2022 00:44
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    • 02.04.2022 00:46
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    Osmaniye Düziçi'nde orman yangını! Alevler yükseldi

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Öte yandan rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılırken yangının yerleşim alanına yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    Osmaniye’de orman yangını

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

    İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

    Öte yandan rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılırken yangının yerleşim alanına yakın olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Osmaniye Düziçi'nde orman yangını! Alevler yükseldi
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