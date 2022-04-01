Olay dün akşam saatlerinde Eminönü Tahtakale'de meydana geldi. İddialara göre, Tahtakale'de cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mecnun Avuoğlu yurt dışından getirildiği mallara haraç vermek zorunda kaldı. Aralarında husumet başlamasıyla Mecnun Avuoğlu ve ailesi, haraç isteyen kişilerden şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası haraç isteyenler Avuoğlu'na birçok kez silahlı saldırı düzenledi. Yine dün akşam saatlerinde Avuoğlu'nun iş yerine gelen iki kişi silahla kendisine ateş açtı. Kurşunlardan kaçmayı başaran Avuoğlu, iş yerinin içine girdi. O sırada, Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan Suriyeli genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı.
SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA
Silahlı saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokak üzerinde beklerken bir anda silahla bir kişiye yanaştığı, ardından silah sıktığı, bir kişinin kaçtığı görüldü. Açılan ateş sonucu ise Suriye uyruklu genç vuruluyor.