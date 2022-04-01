"MALIMA ZORLA EL KOYUP ARDINDAN BENDEN RÜŞVET İSTİYORLAR"

Başına gelenleri anlatan Mecnun Avuoğlu, "Olayın başlangıcı Çin'den gelen bir malımdan kaynaklanıyor. Ben Çin'de yaşıyordum 2013 yılında oradan Türkiye'ye mal gönderiyordum. Malıma zorla el koyuyorlar ardından benden rüşvet istiyorlar. Onlara para vermeden "ülkeye bir şey sokmam" diye babamı ve abimi tehdit ediyorlar. Ben de kabul ettim o zamanlar para ödemeyi kabul ettik. Parayı bayağı ödedik, malı bize geri vermediler. Olaylardan sonra artık husumet başladı. İçinde hakim var, savcı var, polis var, esnaf var. Bize baskı uygulamaya başladılar. Davayı geri çekin diye, bizde vazgeçmedik. 2018'de köyde bize saldırdılar, babama anneme kız kardeşime bana saldırdılar kardeşime saldırdılar. Herhangi bir ceza almadılar. En son buraya geldiler silah sıktılar bana. Silah ilk olarak tutukluluk yapıyor ben kaçıyorum. Pasaja girerken diğer kişi üç el ateş açıyor, o arada Suriye uyruklu bir kişi göğsünden vuruldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti." dedi.

"BU SABAH DUYDUK Kİ ÖLDÜ"

Esnaf Abdullah Diker, "Olay dışarıda oldu, buradaki bir esnafla alakalıydı. Silah sesi geldi buradaydık dışarıya bakmaya gittik, dışarıdan gelen bir arkadaş aşağıda düştü. Düşerken vücudunda kan izi gördüm ona da yanlışlıkla kurşun denk gelmiş. Arkadaşlar müdahale ettiler ambulansı aradılar sonra alıp götürdüler bu sabah duyduk ki öldü." ifadesini kullandı.