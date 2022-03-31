İzmir'de eşini pompalı tüfekle vurup bacağının kesilmesine neden oldu! Böyle bir evlilik hayal etmedim

BÖYLE BİR EVLİLİK HAYAL ETMEDİM MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Akman duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz verilen sanık pişman olduğunu söyledi. Akman, "Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Yaş farkına rağmen birbirimizi sevmiştik. Çok sorunlar yaşadık. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Olaydan 20 gün önce beni tanımadığım biri arayıp 'Manolya beni seviyor' dedi. O gün bile bir tokat atmış değilim. Daha sonra başımıza bunlar geldi. Pişmanım" dedi. Sanığın konuşmasının ardından 12 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın izinde olması nedeniyle bu göreve vekalet eden mahkeme başkan ise karar vermeyip dosyayı ileri bir tarihe erteledi.