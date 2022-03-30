17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı! Kan lekeleri, 69 saniye ve DNA analizi detayı...

Sanığın evinde bir araya gelen ikilinin kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladıkları ve sanığın sinirlenerek, dolabın aynasına yumruk attığı ve elinin kesilerek kanamaya başladığı anımsatılan kararda, "Sanığın Duygu'nun düşmesinden 69 saniye sonra onun yanına gitmesi sebebiyle olay yerinden uzaklaşmak veya odada bulunan delilleri yok etmek gibi bir düşünce içinde olmadığının anlaşıldığı, ayrıca olay yeri olan oda içerisinde kan izlerinin ve diğer delillerin yok edildiğine dair herhangi bir tespitin de dosya içerisinde bulunmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Sanığın yerde yattığı sırada Duygu'ya düşme sonrası çok sayıda temas ettiğinin, kıyafetlerine dokunduğunun kamera görüntüleri ile sabit olduğu, bu nedenle ölenin taytında ve tişörtünde sanığa ait kanın tespit edilmesinin olağan olduğu aktarılan kararda, ölenin intihar etme, sanık tarafından darp suretiyle bayıltılıp kucaklanarak veya sürüklenerek atıldığı veya sanık tarafından canlı olarak aşağıya atıldığı ihtimallerinin tartışıldığı ifade edildi.

Duygu Delen'in düştüğü noktaya 1 metre mesafede bulunan çocuğun verdiği ifadede yalnızca "pat" sesi duyduğu, "imdat, yapma" gibi bir ses duymadığını beyan etmesi, yine dosya kapsamında ifadesine başvurulan hiç kimsenin olayın hakkında düşmenin nasıl ve ne şekilde olduğuna, yardım çığlığı, arbede gibi sesler duyduklarına ilişkin bilgi ve görgüsünün bulunmadığını belirtilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi: