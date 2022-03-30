17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı! Kan lekeleri, 69 saniye ve DNA analizi detayı...

"Ölenin tırnak içi analizlerinde sanığa ait DNA profiline rastlanılmaması, yine sanığa ait hekim raporunda aynaya vurması nedeniyle oluşan yaralanması dışında tırnak izi, darp izine rastlanılmamış oluşu ile balkondaki ayak izlerinin konumu göz önüne alındığında ölenin balkonda sanık ile boğuştuğuna ve sanık tarafından bilinci açık iken canlı olarak aşağıya atıldığına dair her türlü şüpheden uzak bir delilin bulunmayışı, olay yerinde farklı bölgelerden alınan kan lekelerinin DNA analiz sonuçlarının tamamının sanığa ait olup ölene ait DNA profili elde edilememesi, ölendeki ray tipi ekimozların yüksekten düşmeye bağlı olabileceğine dair adli tıp kurumu raporları, ölenin çoraplarında herhangi bir kan lekesinin olmayıp çoraplarının kuru kalması ve oda içerisinde sürükleme şeklinde kan izi bulunduğuna dair dosyada mevcut raporlarda herhangi bir tespitin olmaması sebebiyle ölenin sanık tarafından bayıltılması akabinde yerde sürüklenip balkondan aşağıya atıldığına dair dosyada mahkumiyete yeter bir delilin bulunmadığı ve ölenin bilinç durumu ile ilgili dosyada mevcut raporlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde ölenin düşme öncesi ve düşme esnasında bilincinin kapalı olduğuna dair kesin delilin bulunmadığı anlaşılmıştır."
YAĞMA, KONUTTA YAĞMA VE HAKARET SUÇLARI
Kararda, sanığın "yağma" suçuna ilişkin cebir kullanmak suretiyle ölene ait cep telefonunu bilgi edinmek ve bu bağlamda faydalanmak kastıyla ele geçirmesi nedeniyle üzerine atılı "konutta yağma" suçunu işlediği sabit olduğu ve sanığın ifadesinde belirttiği şekilde hakaret suçunu işlediği kaydedildi.
OLAY
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.
Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.
Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.
4 Mart'ta görülen karar duruşmasında, sanığa "çocuğu kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçundan beraat, "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası verilmiş, "hakaret" suçundan verilen 1800 lira para cezası ise ertelenmişti.