"Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in akıbeti belli oldu! 5 bin lira için 5 parça

Rize'de geçen yıl 6 Ekim'de kaybolan ve "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti torun Kerim Bekar'ın (21) azmettirmesiyle işlediğini itiraf eden Yasin Sanal, "Kerim bana, dedemde para var. Dedemi kaldır, parayı al, bölüşelim, delil de bırakma' deyip resmini gösterdi. Dede ile karşılaşınca, 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. Bende 'Evet 200 TL borcu var' dedim. Amacım üzerindeki 5 bin TL'yi almaktı. Çünkü Kerim bana 5 bin lirası olduğunu söylemişti. Deniz fenerinin yanına götürdüm. Bir taşla başına vurarak bayılttım. Parayı ve telefonunu aldım. Testere ile cesedi 5 parçaya böldüm. Ceset parçalarını çöp poşetleriyle taşta koyup denize attım. Parayı ve telefonu Kerim'e verdim. O da 2 bin 500 lirasını geri verdi" dedi. Azmettirici torun ve cani tutuklandı.
ARIZALI KARAR!
Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K. (20), WhatsApp grubundan Ş.A. (19), adlı genç kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek 'şantaj' yaptığını anlattı. A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı. Hakim, "Ş.A, rızası olduğu için bağırmamış" diyerek sanığı 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. S.A.'nın aile avukatı Aycan Ceylan, sanığın en az 10-15 yıl ceza alması gerektiğini hatırlattı. Karara itiraz edeceklerini açıkladı.
DESTECİ!
Samsun'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin (40) de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Desteci ile yanındaki 3 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.