"Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in akıbeti belli oldu! 5 bin lira için 5 parça

Rize'de geçen yıl 6 Ekim'de kaybolan ve "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti torun Kerim Bekar'ın (21) azmettirmesiyle işlediğini itiraf eden Yasin Sanal, "Kerim bana, dedemde para var. Dedemi kaldır, parayı al, bölüşelim, delil de bırakma' deyip resmini gösterdi. Dede ile karşılaşınca, 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. Bende 'Evet 200 TL borcu var' dedim. Amacım üzerindeki 5 bin TL'yi almaktı. Çünkü Kerim bana 5 bin lirası olduğunu söylemişti. Deniz fenerinin yanına götürdüm. Bir taşla başına vurarak bayılttım. Parayı ve telefonunu aldım. Testere ile cesedi 5 parçaya böldüm. Ceset parçalarını çöp poşetleriyle taşta koyup denize attım. Parayı ve telefonu Kerim'e verdim. O da 2 bin 500 lirasını geri verdi" dedi. Azmettirici torun ve cani tutuklandı.