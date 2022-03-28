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    "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in akıbeti belli oldu! 5 bin lira için 5 parça

    Torunun arkadaşı, Dursun Zehir’i 5 bin lira için testere ile 5 parçaya ayırdı. Cesedini denize attı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    5 bin lira için 5 parça

    Rize'de geçen yıl 6 Ekim'de kaybolan ve "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti torun Kerim Bekar'ın (21) azmettirmesiyle işlediğini itiraf eden Yasin Sanal, "Kerim bana, dedemde para var. Dedemi kaldır, parayı al, bölüşelim, delil de bırakma' deyip resmini gösterdi. Dede ile karşılaşınca, 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. Bende 'Evet 200 TL borcu var' dedim. Amacım üzerindeki 5 bin TL'yi almaktı. Çünkü Kerim bana 5 bin lirası olduğunu söylemişti. Deniz fenerinin yanına götürdüm. Bir taşla başına vurarak bayılttım. Parayı ve telefonunu aldım. Testere ile cesedi 5 parçaya böldüm. Ceset parçalarını çöp poşetleriyle taşta koyup denize attım. Parayı ve telefonu Kerim'e verdim. O da 2 bin 500 lirasını geri verdi" dedi. Azmettirici torun ve cani tutuklandı.



    ARIZALI KARAR!
    Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K. (20), WhatsApp grubundan Ş.A. (19), adlı genç kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek 'şantaj' yaptığını anlattı. A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı. Hakim, "Ş.A, rızası olduğu için bağırmamış" diyerek sanığı 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. S.A.'nın aile avukatı Aycan Ceylan, sanığın en az 10-15 yıl ceza alması gerektiğini hatırlattı. Karara itiraz edeceklerini açıkladı.



    DESTECİ!
    Samsun'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin (40) de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Desteci ile yanındaki 3 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



        'KOCA'MAN İNDİRİM
        Yargıtay, eşini öldüren kocaya uygulanan "haksız tahrik" indirimini yetersiz bulup cezayı bozdu. Muğla'da Lütfü Safa Berberoğlu, eşi Sedef'i otomobilde Okan D. (33) ve Abdullah Tekin ile görünce çıldırdı. Tüfeğini kaptı. Eşi ve Tekin'e kurşun yağdırdı. Her ikisi de aracın içinde ağır yaralandı. Kurtarılamadı. Tutuklanan çifte cinayet sanığı Berberoğlu, eşini öldümekten ağırlaştırılmış müebbet ve Tekin'i öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, müebbet hapis cezasını onadı. Eşi için verilen ağırlaştırılmış müebbeti bozunca mahkeme "Haksız tahrik" indirimi yaptı. Cezayı 24 yıl olarak karara bağladı.



        ŞEYMA BULUNDU ARKADAŞI YOK!
        Kırşehir'de Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir, iki gün önce 40 BB 601 plakalı araçla kayboldu. Ormanlık alanda terk edilmiş olan araçta, gençlerin cep telefonları, montları ve Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu görüldü. Demir'in cansız bedeni ise Kızılırmak kenarında bulundu. Ekipler Aydoğan'ı ararken, şüpheli iki kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.



        ALTIN VURUŞ!
        İstanbul'da Ömer E., sahte savcı ve polis kılığında iki ayrı dolandırıcılık olayına karıştı. Kadıköy'de 81 yaşındaki L. D. adlı kadından 1 milyon 500 bin liralık ziynet eşyası aldı. Bakırköy'de 26 yaşındaki L.D. isimli kadının da 250 bin liralık mücevherini çarptı. Ama kısa sürede yakalandı, tutuklandı.



            KALP YARASI
            Aydın Efeler'de Binnur Geyik (18), 2 ay önce annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Annesinin ölümüyle dünyası başına yıkılan genç kız, bunalıma girdi. Dün Binnur'un yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Geyik'in ölüm sebebinin öğrenilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından talihsiz kızın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.



            ÖLÜME KILPAYI
            Ordu Altınordu'da evi heyelan altında kalan Sezgin Sönmez ve yanındaki bulunan komşusunun oğlu son anda kurtuldu. Korku dolu anların ardından evden çıkmayı başaran Sönmez, "Öleceğimizi düşündük" dedi. Bölgede meydana gelen heyelanda 3 bina ve 1 ahır yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelan sonrası yıkılan evlerden birinde, sobadan dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



            ÖDÜL GİBİ CEZA
            Konya'da 24 Eylül gecesi, ehliyeti olmadığı halde 450 TL'ye kiraladığı otomobilin direksiyonuna geçen Abdulkadir Öz (18), aşırı hız yaptı. Bir başka araca çarptı. Arabada bulunan 14 yaşındaki Eda Naz Güngör ile 16 yaşındaki Irmak Altuntaş kurtarılamadı. Tutuklanan Öz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi açılan davadaki savunmasında, "Yol boştu, sonrasında bir anda sol tarafta aracı gördüm. Ancak frene basmadım. Çünkü araç bize çarpacaktı" dedi. Mahkemede, ilk duruşmada tahliye ettiği Öz'ü "Ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Cezayı 6 yıl 2 ay 20 güne düşüren mahkeme heyeti, ardından da iyi hal hükümlerini uygulayarak, 5 yıl 2 ay 6 güne indirdi.



                AKSARAY MUMYALARI
                Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya ziyaretçilerini bekliyor. Müzede, sergilenen kedi, bebek ve yetişkin mumyalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, "Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur. Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise'de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000'li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı" dedi.



                KELKİT TEPELİSİ ÖMÜR UZATIYOR
                Gümüşhane Kelkit'te bölgeye has endemik bir tür olan Kelkit Tepelisi'nin, yetiştiricisinin ömrünü uzattığına inanılıyor. Güvercin sevdalıları, bir kahvehanede buluşuyor ve günün büyük bir bölümünü kuş sohbeti yaparak geçiriyor. Irk, fiziki özellik, ses ve oyunculuk gibi birçok türün ortak özelliklerini taşıyan Kelkit Tepelisi'nin görmek için çevre illerden de gelenler oluyor. Taşkın Hirik, şunları söylüyor: "Babalarımızdan, dedelerimizden görerek, sürekli bakıp beslediğimiz Kelkit Tepelisi bu bölgeye has endemik bir ırktır. Yeryüzünde birçok güvercin ırkı var, kimisi kostümlüyle, kimisi sesiyle, kimisi de oyunuyla ön planda. Hepsini içinde barındıran tek ırk ise Kelkit Tepelisi."



                'BERK'LEE BENİ TÜRKİYE
                Türk genci, müzik başarısıyla sınırları aştı. Dünyanın en prestijli müzik okullarından birine girmeye hak kazandı. İstanbul'da yaşayan Arda Alper, çocuk yaşta müzikle tanıştı. Besteler yaptı. Son olarak ABD Boston'daki Berklee College of Music'in düzenlediği seçmelere katıldı. Online yetenek sınavında seslendirdiği Azeri şarkı "Gel Ey Seher" ile büyük beğeni topladı. Dünyanın en iyi müzik okulundan kabul eden genç, "Sınavda, öğrencilerin müzikal yeterliliklerine bakılıyor ve sonrasında kendi seçtikleri bir parçayı söyleme şansları oluyor.Berklee'de şarkı yazarlığı üzerine yönelmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp müzik çalışmaları sürdürmek istiyorum" dedi.
                CEYDA KARAASLAN



                    MEGA KENTİN MİNİ MAHALLESİ
                    İstanbul'un ticaret merkezi Tahtakale, gündüzleri kalabalığıyla dikkat çekti. Ancak Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Fatih'e bağlı bölgeye kayıtlı nüfusun 14 olduğu belirlendi! Tekstilden baharata, züccaciyeden şekerlemeye, kırtasiyeden süs eşyasına ve elektronik ürünlere kadar birçok şeyin toptan satıldığı bölge, gündüzün aksine geceleri oldukça sessizdi! Tahtakale Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Seçer, Tahtakale'de 4'ü kadın 14 kişinin nüfusa kayıtlı olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Abdülkadir Sarıbıyık ise 62 yıldır Tahtakale'de yaşadığını, 43 yıl boyunca esnaflık yaptığını dile getirdi.



                    ÖZEL SKANDAL
                    İstanbul'da Hatice Kalaycı, kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Kolonoskopi işleminde bağırsağı delindi. Yürüyemez hale geldi. Doktorun savunması ise pes dedirtti: Bu üçüncü hastam! Korkunç olay 21 Mart'ta İstanbul Şişli'deki Kolan Hastanesi'nde meydana geldi. Hatice Kalaycı (52), kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Uzman Dr. Mehmet Gök, endoskopi ve kolonoskopi yapılması gerektiğini söyledi. Ancak kolonoskopi sırasında iddiaya göre hastanın bağırsağı delindi! Yaşanan ihmalden dolayı kalınbağırsağı dışarda olan ve ince bağırsağından mama verilen talihsiz kadın yürüyemez hale geldi. Durumu CİMER'e bildiren kızı Serap Kalaycı, şunları söyledi: Yemek borusunda kitle gördükleri halde önceliklerinin bağırsak olduğunu söylediler. İşlemi yapan Dr. Mehmet Gök, daha önce 3 hastasında daha aynı şeyin yaşandığını söyledi. Kanser tedavisine başlanması gerek ama annem yürüyemiyor bile" dedi.
                    DİLAN KAYA


                    KORKU DOLU 'HAV'ADİS
                    Türkiye'nin gündemi, sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetti. Son haber Mersin'den geldi. Önceki gün sabah saatlerinde sokakta yürüyen bir genç kız sokak köpeklerinin hedefi haline geldi! Etrafını saran köpeklerden çantasıyla kurtulmaya çalışan genç kızın verdiği mücadele bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bölge sakinlerinden Zeynel Atalay, "Yetkililerin bu köpeklere bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.



                        ACİL DURUM
                        Malatya'da Sabri- Zarife Evren çiftinin kızları Destan Duru, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığı, daha 11 aylıkken fark edildi. Ailenin durumu yurt dışında yapılan ve 27 milyon 46 bin lira olan tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Valilik izniyle yardım kampanyası başlatan aile Türkiye'ye seslendi: Çocuğumuzun yaşaması için yardım gerekiyor.



                        38 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 38 milyon 427 bin lira devretti. 5 bilenler 35'er bin lira, 4 bilenler 667'şer lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                        549 BİN LİRA DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 549 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 706'şar, 4+1 bilenler 465'er, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                        VAKA SAYISI 11 BİN 194
                        Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Covid-19 testi yapıldı. 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

                        YASAK AŞK KURŞUNU
                        İstanbul Çekmeköy'de börekçi Salih K. (37), eşiyle yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü işçisi Engin Ömerustaoğlu'nu öldürüp otomobille kaçtı. Kameralar yardımıyla takip edilen aracın, Düzce'ye gittiği anlaşıldı. Salih K., bir eve yapılan baskın sonucu olayda kullandığı tabanca ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

                        HAVUZDA BOĞULDU
                        Gaziantep'te havuza giren yabancı uyruklu 12 yaşındaki Muhammed Nur Şabu, bir anda çırpınmaya başladı. Bir süre çırpınan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar ile küçük çocuğun yakınları, müdahale ederek sudan çıkardı. Durumu ağır olan küçük çocuk, araçla özel bir tıp merkezine kaldırıldı. Durumu daha da ağırlaşan küçük çocuk, özel hastanede kurtarılamadı.

                        TAŞKINLARA ERKEN UYARI
                        DSİ, taşkınlara savaş açtı. 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi' hazırladı. Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerleşim yerlerindeki dere yataklarına 125 radar sensörlü seviye gözlem istasyonu kurulacak. Su seviyesi anlık izlenecek ve taşkından yaklaşık 1 saat önce bölge halkı uyarılarak can ve mal kaybı önlenecek. Taşkınlar en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında oluşuyor. Karadeniz, Akdeniz ve Batı Anadolu coğrafi bölgeleri taşkına en hassas bölgeler arasında yer alıyor.

                        TAZMİNAT DAİRESİ
                        Yargıtay, işini iyi yapmayan müteahhide acımadı: Dairedeki kusur için müşteriye tazminat ödemeli.

                        DÜNYADA EŞİ YOK
                        Çorum'da bir çiftçinin bulduğu Hitit bileziği müzede korunuyor. Gümüş ve altından yapılan bileziğin bir eşi bulunmuyor.

                        VURANA 1 MİLYON CEZA
                        Kaçak av cezaları arttı. Anadolu parsını öldürmenin cezası 1 milyon liraya çıktı.

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                        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
                        Haberler Yaşam "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'nda aranan Dursun Zehir'in akıbeti belli oldu! 5 bin lira için 5 parça
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