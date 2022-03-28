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    • Yaşam
    • 28.03.2022 11:06
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    • 28.03.2022 11:14
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    Ankara'da filmleri aratmayan olay! Dost bildiği arkadaşı arkasından vurdu hesapta bulunan 104 bin lira buhar oldu

    Ankara'da ticaretle ilgilenen Bülent B. internet bankacılığı üzerinden işlem yaptığı sırada kız arkadaşı Meryem Ö. hesapta bulunan 120 bin lirayı parayı gördü. Bülent B.'nin şifresini öğrenmek ve hesapta bulunan parayı ele geçirmek için Meryem Ö. ve tefeci Suat Ş. ile kafa kafaya vererek plan yaptı. Meryem Ö, Bülent B.'nin internet bankacılığı uygulamasına girdiği sırada şifresini öğrendi. Kafeye gelen Meryem Ö.’nün erkek arkadaşı olayı yanlış anlayarak Bülent B.’yi dövmesi üzerine plan suya düştü. İkinci kez hazırlanan arkadaş grubu, Bülent B.'nin telefonunu ele geçirerek 104 bin lirasını havale etmeyi başardı. Parayı yanlışlıkla gönderdiğini düşünerek geri isteyen Bülent B.'yi dolandıran çetenin Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertilen "İleriler" suç örgütü mensupları oldukları ortaya çıktı. İşte Ankara'da filmleri aratmayan olaydan çarpıcı detaylar...

    Ankara’da filmleri aratmayan olay!

    Ankara'da ticaretle ilgilenen Bülent B., zaman zaman dost bildiği 'İleriler' suç öğüttü üyesi Meryem Ö.'nün aracılığı ile tefecilerden para aldı. Zamanında parasını ödeyen Bülent B.'nin başına gelmeyen kalmadı. Bülent B. internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yaptığı sırada arkadaşı Meryem Ö., hesapta bulunan 120 bin lirayı gördü.

    DOST BİLDİĞİ ARKADAŞI ARKASINDAN VURDU
    Meryem Ö. İleriler suç örgütüne "Bülent'in hesabında 120 bin lira gördüm" demesi üzeri örgüt, Suat Ş.'yi yönlendirdi. Suat ile Meryem kafa kafaya vererek Bülent'in hesabında bulunan parayı nasıl alabilecekleri konusunda plan yaptı. Tefeci Suat Ş., Meryem Ö.'e, "Siz kafede oturduğunuz zaman ben Bülent'in hesabına bir miktar para göndereceğim. Bülent uygulama girdiği an şifreyi bakarak öğren. Bülent'in vatandaşlık numarası bizde var. Ben buradan uygulamayı indiririm. Sen bir şekilde Bülent'in telefonu al. Gerisi kolay" diyerek planı devreye soktu.

    PLAN TIKIR TIKIR İŞLERKEN
    Meryem Ö., Bülent'i arayarak kafede buluşmak istediğini söyledi. Olacaklardan habersiz olan Bülent arkadaşını kırmayarak daveti kabul etti. Kafede buluşan iki arkadaş sohbeti sırasında Suat Ş. arayarak "Bülent hesabına para gönderdim" dedi. Bülent uygulama üzerinden hesabına girdiği sırada Meryem şifreyi aldı. Plan tıkır tıkır işlerken Meryem Ö.'nün erkek arkadaşı Ercan A. kafeye gelerek "Sen benim kız arkadaşıma mı yazıyorsun" diyerek Bülent B.'e saldırarak dövmeye başladı. Plan suya düşerken Meryem kafede kaçarak durumu Suat'a aktardı.

        ALLAH BİZİMLE O PARAYI ALACAĞIZ
        Tefeci Suat Ş., Ercan A.'yı arayarak "Meryem'i oraya ben gönderdim. Adamın hesabın şu kadar para vardı. Onu almak için plan yaptık" dedi. Ercan A. "Haberim yoktu. Ben Bülent'i ararım özür dilerim. Gönlünü alırım. Allah bizimle beraber o parayı alacağız" diyerek ikinci planı devreye soktular. Meryem Ö., Bülent B.'yi arayarak yanlış anlaşılmadan dolayı Ercan'ında pişman olduğunu söyleyerek tekrar buluşmak istedi.

        HESABINDAN BULUNAN 104 BİN LİRA BUHAR OLDU
        Bülent B. kafede Meryem Ö. ile tekrar bir araya geldi. Sohbetin ilerlediği sırada Meryem Ö., "Suat Ş. ile Ercan A. gelecek. Sen onlarla oturmaya devam et. Benim işim bittiğimde ben de geleceğim" diyerek kafeden ayrıldı. Suat ile Ercan, Bülent'in yanına gelerek sohbet etmeye başladı. Meryem Ö. eve giderek internet bankacılığı uygulamasını indirdi. Daha önceki planda almış olduğu şifreyi girdi. Meryem Ö., Suat Ş.'ye şifreyi gireceğini Bülent'in telefonuna bankadan doğrulama kodu geleceği şeklinde mesaj attı. Suat Ş. "Biriyle görüşmek gerekiyor. Benim hat sıkıntılı çekmiyor" diyerek masada bulunan Bülent B.'nin telefonu alarak kafenin tuvaletine gitti. Suat Ş., gelen doğrulama mesajını Meryem Ö.'e söylemesi üzerine Bülent B.'nin hesabında bulunan 104 bin lirayı Suat. Ş.'nn hesabına havale etti. Suat Ş. hesabına gelen parayı başkasının hesabına aktarırken Bülent B.'nin telefonun gelen mesajları ve görüşmeleri silerek iade etti.

        YANLIŞLIKLA PARA GÖNDERDİĞİNİ SANMIŞ
        Bülent B. arkadaşlarından ayrılmasının ardından bir süre sonra hesabından 104 bin liranın Suat Ş.'ye aktarılmış olduğunu gördü. Bülent B., "Suat kardeşim yanlışla senin hesabına benden 104 bin lira aktarmışım Onu bana iade edebilir misin" dedi. Suat Ş., "Benim banka hesabım blokeli şu an bir görüşmedeyim. Çıkınca bakıp halledeyim" diyerek oyalama taktiğine başladı. Aradan geçen süreye rağmen para tekrar gelmemesi üzerine Bülent B. bank ile iletişime geçerek parayı havalesinin yanlışlıkla olduğunu paraya bloke konulmasını istedi. Banka yetkilileri önce Suat Ş.'nin hesabına ardından üçüncü kişinin hesabına bloke koyarak parayı güvenceye aldı. Tefeci Suat Ş. hesapların bloke konulduğunu öğrenmesi üzerine Bülent B.'yi arayarak tehdit etmeye başladı. Tehditlere dayanamayan Bülent B. hesapların blokesini kaldırarak 104 bin lirasından oldu.

        OPERASYON İLE ÇÖKERTİLDİ
        Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökermişti. İleriler suç örgütünün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırıldığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıkmıştı. Bülent B. kendisini dolandıran örgütünün gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez emniyete gelerek mağdurlardan birinin de kendisi olduğunu aktararak şikayetçi oldu.

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        Haberler Yaşam Ankara'da filmleri aratmayan olay! Dost bildiği arkadaşı arkasından vurdu hesapta bulunan 104 bin lira buhar oldu
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