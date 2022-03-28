Ankara'da filmleri aratmayan olay! Dost bildiği arkadaşı arkasından vurdu hesapta bulunan 104 bin lira buhar oldu

Ankara'da ticaretle ilgilenen Bülent B., zaman zaman dost bildiği 'İleriler' suç öğüttü üyesi Meryem Ö.'nün aracılığı ile tefecilerden para aldı. Zamanında parasını ödeyen Bülent B.'nin başına gelmeyen kalmadı. Bülent B. internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yaptığı sırada arkadaşı Meryem Ö., hesapta bulunan 120 bin lirayı gördü.
DOST BİLDİĞİ ARKADAŞI ARKASINDAN VURDU
Meryem Ö. İleriler suç örgütüne "Bülent'in hesabında 120 bin lira gördüm" demesi üzeri örgüt, Suat Ş.'yi yönlendirdi. Suat ile Meryem kafa kafaya vererek Bülent'in hesabında bulunan parayı nasıl alabilecekleri konusunda plan yaptı. Tefeci Suat Ş., Meryem Ö.'e, "Siz kafede oturduğunuz zaman ben Bülent'in hesabına bir miktar para göndereceğim. Bülent uygulama girdiği an şifreyi bakarak öğren. Bülent'in vatandaşlık numarası bizde var. Ben buradan uygulamayı indiririm. Sen bir şekilde Bülent'in telefonu al. Gerisi kolay" diyerek planı devreye soktu.
PLAN TIKIR TIKIR İŞLERKEN
Meryem Ö., Bülent'i arayarak kafede buluşmak istediğini söyledi. Olacaklardan habersiz olan Bülent arkadaşını kırmayarak daveti kabul etti. Kafede buluşan iki arkadaş sohbeti sırasında Suat Ş. arayarak "Bülent hesabına para gönderdim" dedi. Bülent uygulama üzerinden hesabına girdiği sırada Meryem şifreyi aldı. Plan tıkır tıkır işlerken Meryem Ö.'nün erkek arkadaşı Ercan A. kafeye gelerek "Sen benim kız arkadaşıma mı yazıyorsun" diyerek Bülent B.'e saldırarak dövmeye başladı. Plan suya düşerken Meryem kafede kaçarak durumu Suat'a aktardı.