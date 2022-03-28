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    • Yaşam
    • 28.03.2022 08:52
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    • 28.03.2022 08:52
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    Adana'da polisten kaçan sürücü duvara çarptı

    Adana'da polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek lüks aracıyla bir binanın duvarına çarptı. Alkollü olduğu belirlenen kişi ve yanındaki arkadaşı kıskıvrak yakalandı.

    Adana’da polisten kaçan sürücü duvara çarptı

    Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymarak kaçan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


    Olay saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde yaşandı. Denetim yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFP 925 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kara Fatma Caddesi'nde ters şeritte bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne çıktı. Bu cadde üzerinde de ihtarlara uymarak devam eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarparak kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobilden küçük sıyrıklarla çıkan sürücü M.Ö. ve yanında arkadaşı polis tarafından yakalandı. Aranması olduğu için polisten kaçtığını iddia eden M.Ö., yapılan kontrolünde 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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