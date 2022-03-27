Samsun'da 2 yıl önce televizyonda uyuşturucuya karşı konuşan muhtar 33 bin uyuşturucu hap ile ele geçirildi

Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.