Kadıköy'de gece yarısı korkunç kaza! Lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı





Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.