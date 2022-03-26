Vitrine sahte altınları dizdi kayıplara karıştı! Diyarbakır'da kuyumcu dolandırıcılığı

23,85 gram altınını kuyumcuya teslim ettiğini öne süren R.Ö., "Bunlar insanları dolandırıp kaçtılar. Ben kendilerini aradım dedim ki, paramı at hesabıma. Kendisi de bana dedi ki, 'abi attım', fakat atmadı. Hesap dokümanlarında durum mevcuttur. Bende belgem de var gördüğünüz gibi elimdeki kartta yazıyor. Borcum olduğu için kendisine bozmak için verdim. Hesabıma atacağını söyledi.