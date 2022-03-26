Vitrine sahte altınları dizdi kayıplara karıştı! Diyarbakır'da kuyumcu dolandırıcılığı

Diyarbakır'da iddiaya göre, bir kuyumcu birçok kişinin ve çevresinde bulunan esnafın, altınlarını alıp ardından da tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı. Mağdur olduğunu iddia eden R.Ö., "Ben kuyumcuya 23,85 gram altın bırakmıştım fakat bir sabah geldim adamlar kepenekleri kapatıp kaçmışlar. Benim gibi birçok kişide dolandırıldı ve yakalanmasını istiyorum" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi tarihi Ulu Cami Karşısı Kuyumcular Çarşısı girişinde bulunun bir kuyumcu, iddialara göre, birçok kişinin ve çevresinde bulunan esnafın, altınlarını alıp ardından da tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı. Mağdur olduğunu ileri süren R.Ö., altını bozmak için verdiğini, kuyumcunun parayı hesabına atacağını söylediğini fakat atmadığını kaydetti.
"BOZDURDUĞUM ALTININ PARASINI HESABIMA ATACAĞINI SÖYLEDİ, ATMADI"
Kuyumcular çarşısına gelerek esnafı tanıdığını belirten mağdur R.Ö. (31), geçen yıl evlendiğini ve kuyumcuyla altın al-sat alışverişleri olduğunu ileri sürdü.