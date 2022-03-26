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    • Yaşam
    • 26.03.2022 11:29
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    • 26.03.2022 11:36
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    Vitrine sahte altınları dizdi kayıplara karıştı! Diyarbakır'da kuyumcu dolandırıcılığı

    Diyarbakır'da bir kuyumcunun çevredeki birçok kişi ve esnaftan topladığı altınlarla kayıplara karıştığı iddia edildi. Tezgaha sahte altınları dizen kuyumcu ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Vitrine sahte altınları dizdi kayıplara karıştı

    Diyarbakır'da iddiaya göre, bir kuyumcu birçok kişinin ve çevresinde bulunan esnafın, altınlarını alıp ardından da tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı. Mağdur olduğunu iddia eden R.Ö., "Ben kuyumcuya 23,85 gram altın bırakmıştım fakat bir sabah geldim adamlar kepenekleri kapatıp kaçmışlar. Benim gibi birçok kişide dolandırıldı ve yakalanmasını istiyorum" dedi.



    Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi tarihi Ulu Cami Karşısı Kuyumcular Çarşısı girişinde bulunun bir kuyumcu, iddialara göre, birçok kişinin ve çevresinde bulunan esnafın, altınlarını alıp ardından da tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı. Mağdur olduğunu ileri süren R.Ö., altını bozmak için verdiğini, kuyumcunun parayı hesabına atacağını söylediğini fakat atmadığını kaydetti.



    "BOZDURDUĞUM ALTININ PARASINI HESABIMA ATACAĞINI SÖYLEDİ, ATMADI"
    Kuyumcular çarşısına gelerek esnafı tanıdığını belirten mağdur R.Ö. (31), geçen yıl evlendiğini ve kuyumcuyla altın al-sat alışverişleri olduğunu ileri sürdü.

        23,85 gram altınını kuyumcuya teslim ettiğini öne süren R.Ö., "Bunlar insanları dolandırıp kaçtılar. Ben kendilerini aradım dedim ki, paramı at hesabıma. Kendisi de bana dedi ki, 'abi attım', fakat atmadı. Hesap dokümanlarında durum mevcuttur. Bende belgem de var gördüğünüz gibi elimdeki kartta yazıyor. Borcum olduğu için kendisine bozmak için verdim. Hesabıma atacağını söyledi.

        Ertesi gün sabah geldim baktım içerisi boşatılmış. Burada bulunan esnaf, bana kaçtığını söylediler. Şahıslar birçok kişiyi dolandırıp kaçmışlar ve burada bulunan esnaflar dahil birçok kişiyi mağdur etmişler. Yetkililerden bu konuda gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi. Öte yandan, mağdur kişilerin karakola başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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