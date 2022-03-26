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    • Yaşam
    • 26.03.2022 20:08
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    • 26.03.2022 20:08
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    Sinir krizi! Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. isimli şahıs sinir krizi geçirdi. Kendini karnından bıçaklayan şahıs yaralandı. Şahıs tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Annesiyle tartışıp kendini bıçakladı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. (34), kendini karnından bıçakladı. Yaralanan O.İ., hastaneye kaldırıldı.

    Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Eşref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 3 gündür eve gitmeyen O.İ, eve geldiğinde annesi ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren O.İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kendini karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan O.İ. tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.

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