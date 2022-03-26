Eyüpsultan sahilde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu! Sebebi Ukrayna savaşından denize sızan kimyasallar mı?

Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Ne olduğunu anlamadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu ise ölü yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti.





İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.