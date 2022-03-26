Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.03.2022 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 19:32
    ABONE OL

    Erzurum'da kan donduran olay: Anne ile kızı bıçak darbeleriyle öldürüldü! Eski koca gözaltında

    Erzurum'da kan donduran bir olay meydana geldi. Anne ile kızı evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu. Olaya ilişkin şüpheli eski koca Erdal K. gözaltına alındı.

    Erzurum’da sır olay!

    Erzurum'da anne ile kızı evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.

    Erdal K'nin bugün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek verdiği ifade doğrultusunda Palandöken ilçesindeki Dekor Evler'e giden polis ekipleri, eşinden boşanan Ayşe İ. ile kızı Tuğba K'yi ikametlerinde yerde hareketsiz buldu.

    BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ile kızının bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Olaya ilişkin şüpheli eski koca Erdal K. gözaltına alındı.

    Öte yandan ceset kokularından dolayı cinayetin birkaç gün önce işlendiği değerlendiriliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kalkanın faturasını işçilere kesti
    Haberler Yaşam Erzurum'da kan donduran olay: Anne ile kızı bıçak darbeleriyle öldürüldü! Eski koca gözaltında
        SON DAKİKA