Erzurum'da kan donduran olay: Anne ile kızı bıçak darbeleriyle öldürüldü! Eski koca gözaltında

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ile kızının bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.