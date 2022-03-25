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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'den uyarı mesajı

    Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi sonrası buhran dolu günler geçiren sunucu Ece Erken, Instagram sayfasından uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı: Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak. Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebi yet verenler...

    Erken uyarı!

    Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafa "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düştü. Ardından ise çok sert bir paylaşımla bazı kişileri uyardı: Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak.... Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek... Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz... Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah... Allah'ın adaletine ve yargıya güveniyorum."

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