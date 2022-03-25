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    Ordu'da Eda Evli 22. doğum gününde katledildi

    Ordu Altınordu'da birlikte yaşayan Eda Evli (22) ve Sinan Ş.(36), önceki gece, genç kadının doğum gününü kutlayarak alkol aldı. Ancak, bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Sinan Ş. genç kızı boğarak öldürdü.

    Ölüm günü

    Ordu Altınordu'da birlikte yaşayan Eda Evli (22) ve Sinan Ş.(36), önceki gece, genç kadının doğum gününü kutlayarak alkol aldı. Ancak, bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

    Telefonu otomobilde kaldığı için polisi arayamayan Eda Evli, Sinan Ş.'nin telefonuna KADES'i indirip butona bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, camdan girdikleri evde, Eda'yı yerde yatarken buldu. İple boğulduğu belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde, can verdi. Zanlı, polise teslim oldu.

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