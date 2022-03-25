Kibritle oynayan öğrenciler yangın çıkardı

İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 07.30 sıralarında depo olarak kullanılan bir dükkânda yangın çıktı.
Sokakta servis beklediği düşünülen iki lise öğrencisi, kibritle oyun oynayarak, birbirleriyle şakalaşıyordu. Öğrencilerden biri yaktığı kibriti arkadaşına atmaya çalıştı, ancak kibrit depo olarak kullanılan dükkânın içine girdi.
DEPODAKİ KUMAŞLAR TUTUŞTU
Kibritin depoya girdiğini gören öğrenciler, delikten içeri baktı. Birkaç kere daha depoya bakan öğrenciler, sakince sokaktan uzaklaştı. Deponun içindeki kumaşların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı.