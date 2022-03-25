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    • Yaşam
    • 25.03.2022 10:27
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    • 25.03.2022 10:27
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    Cani baba 14 yaşındaki kızı Ayşegül'ü önce dövdü sonra "atla" diyerek ölüme sürükledi!

    Son dakika... İstanbul Sultangazi'de babasından dayak yiyen 14 yaşındaki Ayşegül Ş. kendisini üçüncü kattaki evin balkonunda attı. Önce park halindeki otomobilin üstüne ardından yola düşen kız, ağır yaralandı. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Tedavisi süren genç kızın babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın kızına, ‘Atla’ diyerek ölüme sürüklediği ortaya çıkarken, tutukluluğa itiraz eden babanın itirazı Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi.

    14 yaşındaki kızını böyle ölüme sürükledi!

    İstanbul Sultangazi'de aile şiddette korkunç bir olay yaşandı. Olay, 8 Ocak günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı.



    BABADAN KIZINA 'ATLA'
    Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı atlayacağını söyledi. Baba da kızına, 'Atla' diyerek kızını ölüme sürükledi. Babasının atla lafından sonra balkona çıkarak atlayan genç kız, önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düştü. Ayşegül, ardından arabadan sekerek beton zemine çarptı. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.



    BALKONDAN AŞAĞI ATLADI
    Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba H.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluğa itiraz eden babanın itirazı reddedildi. Babanın kızına, Atla siyerek kasten öldürmeye çalıştığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Cani baba 14 yaşındaki kızı Ayşegül'ü önce dövdü sonra "atla" diyerek ölüme sürükledi!
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