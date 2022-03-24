Camilerin ramazan gerdanlıkları asılıyor! Ramazan'ın bu yılki teması belli oldu

Ramazan ayı öncesinde, İstanbul'daki camilere mahyalar asılmaya başlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Taksim'deki atölyesinde mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyaların İstanbul'daki camilere asılması için çalışmalar sürüyor.

Kahraman Yıldız ve ekibi öğle saatlerinde Süleymaniye Camisi'ne geldi. Ramazan boyunca değişik yazıların yer alacağı mahyanın iki minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, mahyanın 450 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu belirterek, "Mahya ramazan aylarında camilerimizin şenliğidir. Zamanında kandillerle mesajlar verilmiş. Biz de bu sanatı yürütüyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl bir tema belirlediğine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu: "Bu senenin teması 'iman, istikamet ve doğru'dur. Bunun doğrultusunda İstanbul Müftülüğünün vermiş olduğu sözler var. İstanbul camilerine bu sözleri asacağız. İstanbul'da 7, Edirne'de Selimiye ve Bursa'da Ulu Camii ile birlikte toplam 9 camiye mahya asacağız. Bugün Süleymaniye Camii'ne geldik. 'Allah için ne yaptın' diye mahyamızı asacağız. Her sene olduğu bu sene de ilk Eyüp Sultan Camisi'ne 'Hoş geldin oruç ayı' mahyasını astık. Ramazan boyunca 4, 5 yazı asılacak."