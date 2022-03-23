Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Oğuz Ata'ya sahtecilik ve dolandırıcılık davası





Orhan Ata

SENETLERİ YAZILIMCI YEĞENİNİN İMZASINI TAKLİT EDEREK İCRAYA VERDİ

İddiaya göre Mehmet Tüm, Ankara'da tefeci olarak tanınıyordu. Dava dosyasındaki bilgilere göre Tüm, hiçbir ödeme yapmadığı gibi senetleri de sahte imzalarla icraya verdi. Mağdur Aytekin ailesinin 30 milyon değerindeki gayrimenkullerine de haciz ve tedbir koydurdu. Tüm, 1 milyon 20 bin lira tutarındaki senetlerden 400 bin liralık senedi ise yeğeni olan Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Oğuz Ata'nın imzasını taklit ederek icraya verdi.