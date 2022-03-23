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    • Yaşam
    • 23.03.2022 11:52
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    • 23.03.2022 11:52
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    Türkiye'de Ramazan ayının ilk gününde en erken iftar Iğdır ve Hakkari'de en son iftar ise Çanakkale ve Edirne'de olacak

    2 Nisan iftar saati arama motorlarında en çok aranılan konuların başında geliyor. Türkiye'de Ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak. İşte 2 Nisan iftar saati...

    DHA
    En erken ve en geç oruç açacak illerimiz

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.

    EN ERKEN VE EN GEÇ İFTAR YAPACAK İLLER
    Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

    EN UZUN SÜRE VE EN KISA SÜRE ORUÇ TUTACAK İLLER
    Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

    RAMAZAN'IN SON GÜNÜ EN ERKEN İMSAK VE EN GEÇ İMSAK
    Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

    Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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