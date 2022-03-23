Taciz içerikli mesaj iddiası ortalığı karıştırdı! Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Özel görüşme bahanesiyle müdür başyardımcısı odasına giren öğretmen birkaç dakikalık görüşme ve çay içtikten sonra herhangi bir tartışma olmadan müdür yardımcısına saldırarak darp edip bıçakla yaralamıştır. Öğretmenin saldırısı sırasında yükselen seslerle müdür başyardımcısı odasına giren okulun idareci ve öğretmenlerinin zamanında müdahalesi ile daha kötü sonuçların ortaya çıkması önlenmiştir. Bu menfur olaydan dolayı darbedilip yaralanan müdür başyardımcısı ve okulun öğretmen, idareci ve personeline geçmiş olsun diyoruz" dedi.

TUTUKLANDI

Düzce'de, lisede müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçakladıktan sonra gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen öğretmen B.B.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.