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    • Yaşam
    • 23.03.2022 15:03
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    • 23.03.2022 15:03
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    Otoparktaki akılalmaz ölümün görüntüleri ortaya çıktı! Kadın sürücünün aracın altında kaldığı anlar kamerada

    Ümraniye zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı. El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    AJANSLAR
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    Ümraniye'de kadın bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu.

    Ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak ağır yaralandı.



    Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının, kayan otomobil altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


    Olay, dün Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan zemin otoparkında 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Toyota Auris marka otomobil sürücüsü 43 yaşındaki Güler Feyiz isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.

        Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen kadın, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı. Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler Feyiz, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler Feyiz'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


        El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        Haberler Yaşam Otoparktaki akılalmaz ölümün görüntüleri ortaya çıktı! Kadın sürücünün aracın altında kaldığı anlar kamerada
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