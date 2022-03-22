Sakarya'da sır ölüm! 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Arabacıalanı Mahallesi 526. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri eve girdiklerinde Emin Berk G.'yi (22) şakağından vurulmuş halde buldu.





Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken olay yerinde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için inceleme başlattı.